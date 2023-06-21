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09:55

Транспорт

В Москве выпустили "Тройки" по случаю запуска регулярного речного маршрута

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились в продаже лимитированные карты "Тройка", посвященные запуску первого регулярного речного маршрута с электросудами. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы выпустили тематические "Тройки" к открытию регулярного речного маршрута. Купить их можно в кассах на Кольцевой линии", – говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первые речные трамвайчики на Москве-реке. Они будут следовать по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы".

До 23 июня включительно проезд на электросудах будет бесплатным. После этого тарифы составят 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Оплатить поездку можно будет в том числе картой "Тройка".

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