Собянин принял решение о бесплатном проезде на первом маршруте по Москве-реке по 23 июня

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Первым речным электротранспортом в Москве можно будет воспользоваться бесплатно до 23 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Затем оплатить проезд, по словам мэра, можно будет билетом "Кошелек" карты "Тройка", банковской картой, абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы или по биометрии.

Ранее Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Курсировать по нему, по информации градоначальника, будут 8 электросудов. Их назвали в честь рек Москвы: "Сетунь", "Пресня", "Филька", "Сходня", "Синичка", "Раменка", "Яуза" и "Неглинка". Каждое из них вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан.

Основные элементы судов и все программное обеспечение отечественного производства, подчеркнул Собянин. В салоне установлены USB-зарядки, информационные экраны, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов.

Мэр рассказал, что в течение 15 лет заниматься поставкой, ремонтом и техобслуживанием электросудов и плавучих причалов будет компания "ВодоходЪ. Пассажирский Порт". С ней заключили контракт полного жизненного цикла.

Как уточнил Собянин, на новых судах пассажиры примерно за 20 минут без пересадок и с красивым видом смогут добраться от Киевского причала до "Сити". Второй маршрут Автозаводский мост – Печатники планируют запустить до конца 2023 года. Его длина – 13 километров.



"В итоге поездки станут еще удобнее для жителей 18 районов столицы – это порядка 1,5 миллиона человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе", – заключил Собянин.

До этого сообщалось, что Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве