Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая трамвайная линия появится на востоке Москвы. Ее строительство улучшит условия транспортного обслуживания в районе Ивановское и перераспределит потоки движения, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Специалисты выложат трамвайную линию от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. По маршруту следования создадут пять остановочных пунктов, конечную станцию и разворотное кольцо. Общая протяженность линии составит 3,5 километра.

"Трамвай – современный и экологичный вид транспорта. За последние несколько лет мы инициировали строительство сразу нескольких новых линий, которые интегрируются в созданную ранее инфраструктуру, дополняют и развивают ее", – поделилась Княжевская.

По ее словам, будущую линию интегрируют в существующую трамвайную сеть Москвы. На этом фоне у жителей района Ивановское появится еще один способ добраться до центра столицы.

Кроме того, в составе проекта планировки территории специалисты возведут эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Это решение увеличит пропускную способность этого участка. Там предусматривается благоустройство, озеленение, установка светофоров и другое.

Сам проект придумали в Институте Генплана Москвы. По словам замдиректора учреждения Игоря Бахирева, в 2022 году утвердили проект трамвайной линии на улице Сергия Радонежского. Этого соединения не хватало, чтобы связать отдаленные районы с центром города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что одним из главных элементов городской транспортной среды является трамвай, который каждый день перевозит порядка 600 тысяч пассажиров. Перед столичными властями возникла задача по обновлению трамвайного парка, подчеркнул мэр.

"Жизнь в большом городе": московский транспорт