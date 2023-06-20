Путин положительно оценил активное развитие общественного транспорта в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Президент России Владимир Путин похвалил столичные власти за развитие системы общественного транспорта в Москве. Так российский лидер начал совещание о развитии речного судоходства.

"Хочу поблагодарить и мэра Москвы, и всю вашу команду за проделанную работу. Знаю, что эта территория стала популярным местом отдыха москвичей. Но главное, что Северный вокзал вернул себе статус крупного транспортного туристического узла не только Москвы, но и России в целом. И, конечно, система городского общественного транспорта столицы активно, успешно развивается", – сказал Путин.

Президент добавил, что перед совещанием мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ему об истории гавани и реконструкции в последние годы.

Как подчеркнул Путин, все виды транспорта столицы дополняют друг друга, а жители Москвы и гости города ценят произошедшие перемены.

Ранее Путин и Собянин запустили первый в мире регулярный речной маршрут на электротранспорте. Отмечается, что маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы", его длина составляет 6,5 километра. В зоне протяжения маршрута проживают порядка 800 тысяч человек.

Кроме того, как рассказал московский градоначальник, в планы муниципальных властей также входит запуск второго такого маршрута до конца этого года.

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