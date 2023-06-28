Свыше 15 тысяч поездок совершили москвичи на регулярном маршруте речных электросудов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 15 тысяч поездок было совершено в Москве за неделю с момента запуска первого регулярного маршрута речного электротранспорта между причалами Киевский и "Сердце столицы". Об этом рассказал заммэра города Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметили в ведомстве, такое количество поездок демонстрирует, что способ передвижения речным транспортом становится все более популярным.

Ликсутов обратил внимание, что чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковской картой и транспортной картой "Тройка". Самыми востребованными причалами стали: Киевский, "Сити-Центральный", "Сердце столицы".

Новый речной маршрут стал частью столичной транспортной системы, подчеркнул он. За семь первых дней его работы было совершено 15 тысяч поездок, 8 тысяч из которых пришлись на первые дни бесплатного проезда, уточнил Ликсутов.

"До конца года мы планируем поэтапно запустить остальные остановки и продлить действующий маршрут до парка "Фили". А еще запустить второй маршрут "Печатники – Автозаводский мост", – сообщил он.

20 июня Сергей Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами Киевский и "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоить 150 рублей.



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