Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для перевозок в России

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Президент РФ Владимир Путин поставил реализовать развитие водного пассажирского транспорт, чтобы создать маршруты перевозок не только на региональном уровне, но также и между соседними населенными пунктами и внутри городов. Об этом сообщает ТАСС.

"Еще одна ключевая задача – развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок", – поручил Путин.

По мнению президента, речной электротранспорт хорошо дополнит другие виды городского транспорта, что позволит гражданам сократить время в пути, а также разгрузит автотрассы.

Как подчеркнул российский лидер, данный проект рассчитан на длительную перспективу. Путин добавил, что реализация маршрутов речного транспорта требует "задействования механизмов государственно-частного партнерства".

Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первые речные электросуда в столице.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

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