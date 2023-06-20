Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил, что реконструкция канала имени Москвы должна начаться не позднее 2025 года. Подобное поручение он дал правительству и властям регионов, по территории которых проходит канал, передает ТАСС.

На совещании о развитии речного судоходства президент отметил, что канал обеспечивает водоснабжение и судоходство в Центральной России и ему необходима модернизация.

Ранее на совещании Сергей Собянин объявил, что в Москве запланировано строительство верфи по производству трех видов судов. Мэр отметил, что столица будет содействовать в предоставлении налоговых льгот, земельного участка для того, чтобы проект состоялся.

До этого Путин и Собянин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве