19:11Мэр Москвы
Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве запланировано строительство верфи. Об этом Сергей Собянин сказал Владимиру Путину во время совещания по вопросам развития речного судоходства, передает Агентство "Москва".
"Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи для производства трех видов судов", – сообщил он.
Мэр отметил, что столица будет содействовать в предоставлении налоговых льгот, земельного участка для того, чтобы проект состоялся. Для его реализации также нужны долгосрочные заказы и федеральная поддержка, добавил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что, по его мнению, современные суда, в том числе электрические, будут востребованы как в Москве, так и в стране.
Ранее Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.
Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.
Как уточнил мэр, на новых судах пассажиры примерно за 20 минут без пересадок и с красивым видом смогут добраться от Киевского причала до "Сити". Второй маршрут Автозаводский мост – Печатники планируют запустить до конца 2023 года. Его длина – 13 километров.
До этого сообщалось, что Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.
Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве
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