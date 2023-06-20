Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве запланировано строительство верфи. Об этом Сергей Собянин сказал Владимиру Путину во время совещания по вопросам развития речного судоходства, передает Агентство "Москва".

"Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи для производства трех видов судов", – сообщил он.

Мэр отметил, что столица будет содействовать в предоставлении налоговых льгот, земельного участка для того, чтобы проект состоялся. Для его реализации также нужны долгосрочные заказы и федеральная поддержка, добавил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что, по его мнению, современные суда, в том числе электрические, будут востребованы как в Москве, так и в стране.

Ранее Собянин и Владимир Путин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Как уточнил мэр, на новых судах пассажиры примерно за 20 минут без пересадок и с красивым видом смогут добраться от Киевского причала до "Сити". Второй маршрут Автозаводский мост – Печатники планируют запустить до конца 2023 года. Его длина – 13 километров.

До этого сообщалось, что Дептранс Москвы утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоит 150 рублей.

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве