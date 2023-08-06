Москва получит плавучие причалы для регулярного речного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москва получит пять плавучих причалов и 4 электросудна для регулярного речного транспорта. Причалы придут из Перми, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"4 из них – диаметром 10 метров, еще один – 16 метров. В зависимости от размера они смогут вмещать от 40 до 80 человек", – уточнил он.

Электросуда прибудут из Санкт-Петербурга на сухогрузном теплоходе. Причалы интегрируют в систему столичного транспорта.

"Причалы и суда полностью экологичны, не наносят вреда акватории Москва-реки и работают исключительно за счет электричества. Это выдающаяся для мировой практики разработка отечественных судостроительных компаний", – добавил Ликсутов.

Ранее на Южном речном вокзале в Москве был установлен плавучий причал в рамках подготовки к запуску второго регулярного маршрута электротранспорта. Ликсутов отметил, что Дептранс продолжает развивать необходимую инфраструктуру для интонационного речного транспорта по поручению Сергея Собянина.

Москвичи и гости столицы могут посетить экскурсию "Южный порт пяти морей", в рамках которой им расскажут об истории Южного речного вокзала. Участники экскурсии узнают о том, как проходило строительство вокзала. Отмечается, что идея зародилась в 1932 году, а в 1935 году здание вокзала появилось в Генплане столицы. В 1985 году по проекту архитектора Юрия Когана было построено здание в стиле позднего советского модернизма.

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