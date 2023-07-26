Музей транспорта Москвы пригласил на экскурсию по Южному речному вокзалу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Дептранса

Москвичи и гости столицы могут посетить экскурсию "Южный порт пяти морей", в рамках которой им расскажут об истории Южного речного вокзала. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, в рамках реализации проекта реставрации здания вокзала был сохранен его исторический облик.

"Он вновь похож на теплоход – таким его задумывали архитекторы. На свое место вернулись шпиль, компас и пять скульптур – символы пяти морей, с которыми связана столица", – добавил он.

Участники экскурсии узнают о том, как проходило строительство Южного речного вокзала. Отмечается, что сама идея зародилась в 1932 году, а в 1935 году здание вокзала появилось в Генплане столицы. В 1985 году по проекту архитектора Юрия Когана было построено здание в стиле позднего советского модернизма.

Также в рамках экскурсионной программы можно будет ознакомиться с экспонатами выставки музея "Москва-река пассажирская". Руководитель Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала, что там будут представлены модели судов, коллекция проездных билетов, исторические снимки, чертежи, а также видеоматериалы.

Желающие могут посетить экскурсию с четверга по воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Она начинается у выставочного пространства музея. Посещение платное – 500 рублей, для льготников – 350 рублей. Есть возможность заранее приобрести билет по ссылке.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с Южного и Северного речных вокзалов Москвы можно отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам и историческим центрам России. Популярностью пользуется круиз "Московская кругосветка" или "Речное Золотое кольцо".

По его словам, в этом году столица продолжила обновлять маршрутную сеть, включив в нее 10 основных экскурсионных прогулок. У всех маршрутов появился свой цвет на схеме, а также расписание. Градоначальник отметил, что новой точкой притяжения для москвичей стал причал Лужники-Центральный.



"Мой район": Южный речной вокзал. Нагатинский Затон