Собянин: с речных вокзалов Москвы можно отправиться в 30 крупных городов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С Южного и Северного речных вокзалов Москвы можно отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам и историческим центрам России. Популярностью пользуется круиз "Московская кругосветка" или "Речное Золотое кольцо", написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Маршрут начинается с Северного речного вокзала, а заканчивается на Южном. Теплоход идет по Москве-реке, Оке и Волге. Туристы посетят Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский и другие малые и большие города России", – поделился Собянин.

По его словам, в этом году Москва продолжила обновлять маршрутную сеть, включив в нее 10 основных экскурсионных прогулок. У всех маршрутов появился свой цвет на схеме, а также расписание. Градоначальник отметил, что новой точкой притяжения для москвичей стал причал Лужники – Центральный.



Кроме того, для удобства специалисты придумали единую систему навигации. Она поможет ориентироваться на причалах и набережных.

В мае Собянин рассказал о продолжении благоустройства Южного речного вокзала. Там привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно.