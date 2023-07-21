Детские технопарки пригласили юных москвичей узнать, как устроен водный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детские технопарки предложили юным жителям столицы и их родителям отправить свой вопрос в онлайн-ток-шоу "100 вопросов взрослому. Московские электрические суда – инновационные разработки на базе российского производства". Ответ на него они получат уже в эфире программы, который запланирован на 24 июля в 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этот раз гостем проекта станет куратор строительства современных речных электросудов Андрей Гурленов, который расскажет о работе водного транспорта в столице. Он ответит, где строят электротрамвайчики, почему их делают на электротяге и кто управляет судном.

Чтобы принять участие в шоу и задать свой вопрос эксперту, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Зрители могут отправить вопрос до и во время трансляции через телеграм-канал "Детские технопарки Москвы". Для авторов подготовили специальные призы.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, проект позволяет детям общаться на различные темы с известными российскими деятелями.

"На своем примере гости эфиров будут рассказывать о том, чем занимаются, и, может быть, их истории и ответы на вопросы помогут молодым людям сориентироваться в выборе жизненного пути", – подчеркнул он.

20 июня Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первые речные трамвайчики на Москве-реке. Они ходят по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце Столицы".

За две недели с момента запуска электросудов ими успели воспользоваться больше 22 тысяч пассажиров. Всего на маршруте курсируют восемь экологичных судов.

Второй регулярный речной маршрут запустят в столице в ближайшие месяцы, в итоге в зоне обслуживания электросудов окажутся около 1,5 миллиона горожан.



Более 22 тыс пассажиров перевезли новые электросуда по Москве-реке за две недели