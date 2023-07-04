Ток-шоу "100 вопросов взрослому" пройдет на базе детских технопарков столицы

Фото: информационный Центр Правительства Москвы

Детские технопарки Москвы организуют ток-шоу "100 вопросов взрослому", в рамках которого дети смогут пообщаться с выдающимися россиянами. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента предпринимательства Алексея Фурсина.

"Мы запускаем серию онлайн-встреч с выдающимися деятелями нашей страны, на которых они будут делиться опытом с подрастающим поколением. Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях", – рассказал Фурсин.

Отмечается, что первая онлайн-встреча состоится уже 6 июля в 17:00. Ее гостем станет гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, который расскажет о новых и запланированных мультсериалах и полнометражных мультфильмах студии.

Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться. Слушатели также могут задать свои вопросы – их надо заранее прислать в сообщения группы проекта в соцсети "ВКонтакте". Авторы лучших вопросов получат призы, например экскурсию на "Союзмультфильм".

Ранее на ВДНХ состоялся финал инженерного чемпионата для молодых людей "Авиароботех – старт". Участие в нем приняла молодежь от 14 до 23 лет. Мероприятие собрало более 800 участников и гостей. Первое место в конкурсе заняла команда технопарка "Мосгормаш".

