Сергунина рассказала о московских программах для молодых предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве существует множество программ, которые позволяют молодежи города раскрыть свой потенциал в различных сферах, часть из них направлена на обучение и поддержку начинающих предпринимателей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто решил открыть свой бизнес, проводятся курсы и программы наставничества с экспертами, акселераторы, тематические тренинги, чемпионаты, конкурсы. Одной из таких программ является "Бизнес-уик-энд. Старт", отметила заммэра.

Сергунина добавила, что программа позволяет молодым людям в возрасте от 13 до 18 лет открыть свой бизнес в городе, также они учатся, изучают основы деловой деятельности и экономические модели, переходят от этапа идеи к созданию продукта или услуги, регистрируются как самозанятые и получают прибыль. В этом году к потоку программы присоединились более двух тысяч человек.

Центральным событием в текущем году в данной сфере заммэра назвала ярмарку-выставку "Предпринимай! Фабрика-идей", она прошла в конце мая, в ней поучаствовали более 200 человек в составе 53 команд. Все молодые москвичи продемонстрировали свои товары и услуги горожанам. Мероприятие посетили порядка 10 тысяч человек, которые могли приобрести продукцию от начинающих предпринимателей.

Эксперты также смогли выбрать победителей в 10 номинациях, подчеркнула Сергунина. Среди номинаций были "Абсолютный победитель", "Экопродукт", "Лучшая визитная карточка", "Лучшая выставка-ярмарка", "Лучшая бизнес-идея", "Лучший бизнес-план", "Московский сувенир", "Лучшая реклама", "Я – лидер" и "Инвестиции, номинация партнеров".

Заместитель мэра столицы рассказала о 16-летнем Климе Щеглове, который был воспитанником детского технопарка "Москва". Юноша смог сам разработать автоматизированное решение по промышленному клинингу окон и фасадов зданий, впоследствии стал победителем в номинации "Лучший бизнес-план". В январе проект юноши вошел в список 24 лучших молодежных инициатив развития Москвы на фестивале студенческого предпринимательства "Я – Ты – Москва".

В городе также проводятся другие форматы взаимодействия между молодыми людьми и отраслью, часть проектов реализует профильный столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Сергунина привела в пример Петра Птушкина, он является выпускником детского технопарка "Мосгормаш", а в данный момент учится в Московском политехническом университете. Молодой человек создал решение для построения 3D-моделей будущих зданий с использованием BIM-технологий, позже Птушкин участвовал в чемпионате "Технолидеры Москвы", одержал победу в федеральном чемпионате "Технолидеры будущего" и получил грант мэра Москвы.

Юноша смог принять участие в том числе и в Петербургском международном экономическом форуме, в данный момент его проект коммерциализирован и реализуется совместно с индустриальным партнером, подчеркнула заммэра.

Детские технопарки города позволяют реализовывать бизнес-идеи и детям. Посетители парков изучают технические и творческие дисциплины, создают свои проекты в сферах промышленного дизайна, роботостроения, нанотехнологий и в других направлениях, добавила Сергунина.

Помимо этого, юные бизнесмены принимают участие во многих хакатонах и соревнованиях, в ходе которых можно выиграть грант на развитие или найти инвестора, готового вложиться в проект. Одним из подобных проектов стал конкурс "Лидеры цифровой трансформации", отметила заместитель мэра города. В текущем году в финал вышли 210 команд, заявки на участие присылали не только москвичи, но и жители других регионов РФ, других стран.

В составе одной из команд оказалась 22-летняя Полина Кудрявцева со своим отцом Михаилом, они разработали концепцию видеоигры, где действие происходит в Москве на Патриарших прудах, и получили награду в размере миллиона рублей, рассказала она.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в важных городских отраслях.

Оформить поручительство через "Корпорацию "МСП" теперь могут столичные предприниматели, ведущие бизнес в сферах производства (в том числе высокотехнологичного), IT и креативных индустриях, занимающихся научными исследованиями, разработками и туризмом, отметил он.



Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится