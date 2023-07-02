Сергей Собянин рассказал, как город помогает молодым изобретателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве большое число талантливых молодых людей, настоящих инноваторов. Их изобретения используются на крупных предприятиях, в городских поликлиниках и даже на атомных электростанциях, рассказал Сергей Собянин.

“... В столице регулярно проводятся чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей. При этом мы показываем поддержку юным талантам со школьных лет. Для детей открыты технические кружки и детские технопарки, где они получают первые навыки в таких направлениях, как ИТ-, VR-, авиамоделирование, космонавтика…», – рассказал мэр российской столицы.

Продолжить развитие как изобретателя и ученого можно в высокотехнологичных компаниях, в частности, в ОЭЗ “Технополис Москва” и технопарках, добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы. Градоначальник отметил, что школьники шли к выпускному 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Он подчеркнул, что у обучающихся рядом были замечательные учителя, которые учили думать, принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми.

Собянин поздравил выпускников с окончанием школы