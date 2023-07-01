19:00Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы.
"Сегодня выпускной – особый вечер для 68 тысяч молодых москвичей. Поздравляю вас с успешным окончанием школы", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что школьники шли к выпускному 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Он подчеркнул, что у обучающихся рядом были замечательные учителя, которые учили думать, принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми.
Собянин добавил, на протяжении всех этих лет школьников грела и вдохновляли любовь родителей. Мэр посоветовал выпускникам беречь родительскую любовь и воспоминания о школе.
Мэр сказал, что следующим этапом у выпускников станет шаг во взрослую жизнь.
"Вы – энергичные, амбициозные, со светлой головой и умелыми руками. Вам по плечу самые смелые планы и замыслы, а Москва в этом поможет", – заявил градоначальник.
Он отметил, что Москва является лучшим городом для реализации способностей, талантов, а также для достижения ярких успехов в карьере и жизни.
Собянин пожелал выпускникам здоровья, добра, удачи и быть счастливыми.
Ранее сообщалось, что часть территории Парка Горького будет закрыта в предстоящие выходные из-за проведения общегородского выпускного. В период с 23:59 30 июня до 13:00 2 июля для посещения будут недоступны музей, лекторий, сувенирный магазин и партерная часть парка. Кроме того, с 18:00 30 июня до 13:00 2 июля будет закрыта парковка перед аркой.
Несколько улиц в центре и на севере Москвы перекроют 1 июля
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