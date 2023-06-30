16:26Город
Часть Парка Горького перекроют в выходные из-за выпускного
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Часть территории Парка Горького будет закрыта в предстоящие выходные из-за проведения общегородского выпускного. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале парка культуры и отдыха.
Так, в период с 23:59 30 июня до 13:00 2 июля для посещения будут недоступны музей, лекторий, сувенирный магазин и партерная часть парка.
Кроме того, с 18:00 30 июня до 13:00 2 июля будет закрыта парковка перед аркой.
Однако в выходные в парке также запланировано проведение фестиваля "Автокультура". Желающие посетить его смогут зайти на территорию через вход на Мароновском переулке, с Крымской набережной и со стороны 3-го Голутвинского переулка.
Выпускной в Парке Горького должен был пройти 24 июня, но был отменен, как и другие массовые мероприятия, в связи с введением режима КТО.
Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке перенесли на неделю. Все мероприятия запланировали на 1 июля.
Москвичей также предупредили, что в предстоящие выходные на ряде улиц столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением мероприятий по случаю Дня молодежи и выпускного школьников.
Так, например, с 16:00 1 июля до 07:00 2 июля движения не будет от съезда с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта.
Выпускной бал в Кремлевском дворце не будут проводить в 2023 году
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