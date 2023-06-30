Часть Парка Горького перекроют в выходные из-за выпускного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Часть территории Парка Горького будет закрыта в предстоящие выходные из-за проведения общегородского выпускного. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале парка культуры и отдыха.

Так, в период с 23:59 30 июня до 13:00 2 июля для посещения будут недоступны музей, лекторий, сувенирный магазин и партерная часть парка.

Кроме того, с 18:00 30 июня до 13:00 2 июля будет закрыта парковка перед аркой.

Однако в выходные в парке также запланировано проведение фестиваля "Автокультура". Желающие посетить его смогут зайти на территорию через вход на Мароновском переулке, с Крымской набережной и со стороны 3-го Голутвинского переулка.

Выпускной в Парке Горького должен был пройти 24 июня, но был отменен, как и другие массовые мероприятия, в связи с введением режима КТО.

Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке перенесли на неделю. Все мероприятия запланировали на 1 июля.

Москвичей также предупредили, что в предстоящие выходные на ряде улиц столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением мероприятий по случаю Дня молодежи и выпускного школьников.

Так, например, с 16:00 1 июля до 07:00 2 июля движения не будет от съезда с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта.



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