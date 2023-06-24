Проведение школьных выпускных в Москве перенесли на неделю

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького перенесли на неделю из-за введенного в столице режима КТО. Об этом сообщили в департаменте образования и науки города.

Мероприятия намечены на следующую субботу, 1 июля.

Московский выпускной должен был пройти в Парке Горького 24 июня. Для выпускников подготовили масштабную программу. На праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

Ранее в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Кроме того, власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.