Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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10:27

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Движение на улицах Москвы перекроют из-за выпускного и Дня молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, на ряде улиц Москвы будет временно ограничено движение в связи с проведением мероприятий по случаю Дня молодежи и выпускного школьников. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 08:00 1 июля до 23:00 2 июля в местном проезде от дома 2 до дома 20А по Ходынскому бульвару", – говорится в сообщении.

С 16:00 1 июля до 07:00 2 июля движения не будет от съезда с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта.

В период с 00:01 1 июля до 07:00 2 июля водители не смогут припарковать автомобиль на стоянке от улицы Большой Якиманки до Крымского Вала, дома 10, строения 2.

В связи с ограничениями водителям рекомендовали заранее выбирать маршруты и быть внимательными на дорогах.

По случаю Дня молодежи для москвичей и гостей столицы подготовили около 50 разных мероприятий. Их проведут в парках "Дубки", "Северное Тушино", "Ходынское поле" и на других столичных площадках. Гостей ждут мастер-классы, лекции, тренировки и другие развлекательные события.

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