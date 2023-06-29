Около 50 мероприятий подготовили парки Москвы в честь Дня молодежи

Фото: пресс-служба Депкульта

Московские парки приготовили более 50 познавательных, спортивных и творческих мероприятий по случаю Дня молодежи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Приглашаем посетить столичные парки культуры и отдыха. Они подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки", – сказала Сергунина.

Так, 30 июня в парке "Дубки" с 16:00 до 19:00 на центральной площади пройдут занятия по современным танцам, капоэйре и йоге.

В субботу, 1 июля, с 15:00 по 17:00 молодые люди смогут попробовать поиграть на ударных и клавишных инструментах или на электро- и бас-гитаре в парке Дружбы.

Кроме того, в тот же день запланирована спортивная тренировка в парке "Северное Тушино". Она начнется в 14:00. В воскресенье, 2 июля, в том же парке можно будет поучаствовать в открытом танцевальном уроке по сальсе и бачате.

1 и 2 июля с 18:00 до 20:00 в саду имени Николая Баумана расскажут, как выступать перед публикой и стать более уверенным в себе при общении с другими людьми.

Вместе с тем в те же дни в парке "Ходынское поле" пройдут образовательные лекции, карьерные консультации, встречи с героями России, творческие мастер-классы и спортивные состязания.

2 июля в парке поселка Шишкин Лес также организуют фестиваль "ТиНАО. Притяжение". В его рамках запланированы выступления артистов, флешмоб, а также пройдут викторины. Кроме того, посетители смогут отдохнуть на аттракционах.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи 24 июня. Президент России обратился к выпускникам школ, а также к студентам вузов, техникумов, колледжей и другим молодым гражданам РФ, пожелав им найти свое призвание и добиться успеха в этом.

Он также рассказал о молодых солдатах и офицерах, которые встали на защиту безопасности и суверенитета государства, мужественно сражаются в ходе спецоперации на Украине.

Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня