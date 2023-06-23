Парки Москвы организуют праздничные мероприятия ко Дню молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Тематические мероприятия, посвященные Дню молодежи, состоятся в столичных парках с 24 по 27 июня. Гостей ждут мастер-классы, кинопоказы и спортивные игры, сообщает пресс-служба "Мосгорпарка".

"Ко Дню молодежи – 2023 парки, подведомственные департаменту культуры города Москвы, запланировали музыкальные программы, турниры по настольным и спортивным играм, разнообразные мастер-классы и кинопоказы", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, в предстоящие выходные, 24 и 25 июня, в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего", который организовал проектный офис "Молодежь Москвы" городского комитета общественных связей и молодежной политики. Посетители смогут побывать на образовательных площадках, мастер-классах, а также стать участниками спортивных программ. Для них подготовили шесть спортплощадок. В парке состоится первый открытый чемпионат по прыжкам через резиночку, летний кубок КВН, турнир по космическому баскетболу, перформанс "Фонтан возможностей" и медиакросс проекта "МедиаШУМ".

В Нескучном саду для москвичей организуют турнир по рапиду 24 июня. В парке "Сокольники" в этот же день пройдет XV молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва". В свою очередь, Лианозовский парк подготовил шоу-программу "Время фристайла" 27 июня. Мероприятие будет проходить на скейт-площадке. Гости смогут побывать на мастер-классах и играх, а также узнать о трюковом катании на самокатах.

Ранее стало известно, что с 27 июня по 9 июля в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. В честь праздника будут проведены мероприятия в рамках таких популярных проектов, как "Бизнес-уик-энд", "Добровольный квалификационный экзамен" и "День без турникетов".

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