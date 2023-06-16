В парках Москвы организуют летние танцевальные программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичных парках будут проходить групповые занятия по разным видам танцев и тематические вечера в течение всего лета. Многие из мероприятий организованы на открытых площадках и не требуют предварительной записи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в Парке Горького москвичи смогут посетить занятия по рокабилли джайву, джиттербагу и строллу, они будут проходить по вторникам в 19:30 на центральной аллее. На этой же площадке в среду можно обучиться историческим бальным танцам с 19:00 до 21:30.

В парке также организуют занятия по танцам в стиле линди-хоп, бальбоа, буги-вуги и рок-н-ролл с 19:00 до 23:00.

На площадках под Андреевским мостом по средам и субботам в 19:00 жители города обучатся латиноамериканским танцам. Помимо этого, три раза в неделю в этом месте проводятся занятия по бачате: по средам, четвергам, воскресеньям с 19:00 до 23:00.

Мастер-классы по бальным танцам проходят по вторникам с 19:00 до 23:00 и субботам с 15:00 до 19:00. Исторические танцы гости парка могут осваивать по понедельникам, четвергам и пятницам с 18:00 до 23:00. Уроки современного парного танца хастл идут каждый день с 18:00 до 23:00.

В парке искусств "Музеон" на площадке Nova жители столицы могут станцевать зумбу по вторникам с 19:00 до 20:00, бачату – по четвергам с 19:00 до 21:00 и по воскресеньям с 12:00 до 13:00. В воскресенье в парке можно попробовать станцевать танец зук, занятия по которому проходят с 19:00 до 23:00.

Подчеркивается, что все занятия бесплатные, информацию о мероприятиях граждане могут узнать на сайте Парка Горького.

Также в "Сокольниках" жители Москвы любого возраста могут посетить занятия по разным видам танцев. Так, на эстраде "Ротонда" будет организована танцевальная программа "Для тех кому за...", встречи будут проходить по средам, четвергам и пятницам с 16:00 до 19:00, а также по субботам и воскресеньям с 13:00 до 15:00.

На "Веранде танцев" в выходные с 15:00 до 17:30 пройдут дискотеки для любителей ретромузыки. Пенсионеры могут посетить площадки бесплатно, остальные участники приобретут билеты на входе.

Подробное расписание танцевальных мероприятий доступно на сайте парка.

Также занятия по танцам пройдут на следующих площадках:

Сад имени Баумана. Занятия по аргентинскому танго проходят по средам с 20:00 до 22:00 и пятницам с 19:00 до 22:00;

Сад "Эрмитаж". Танцы по кизомбе по вторникам, бачате – по средам и танго нуэво – по пятницам с 19:00. Занятия по хип-хоп для детей проходят по понедельникам и четвергам с 18:00 до 19:00;

Музей-заповедник "Царицыно". Занятия по зумбе проходят по понедельникам (с 13:00 до 14:00), четвергам (с 10:00 до 11:00) и субботам (с 15:00 до 16:00).

Расписание занятий и программ обновляется в музее-заповеднике "Царицыно" каждый месяц. Всю информацию жители Москвы могут получить на сайте.

Танцевальные дни в том числе были организованы на следующих площадках: Бабушкинский парк, Измайловский парк, парк "Красная Пресня", парк "Кузьминки", парк имени Ю. М. Лужкова, Перовский парк, парк имени Н. Н. Прямикова, парк 50-летия Октября, на территории усадьбы Воронцово, на пушкинской аллее парка "Северное Тушино".

Граждане могут посетить и потанцевать в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", на территории столичных усадеб Деда Мороза и "Люблино", в Лианозовском парке и парке "Ангарские пруды".

Ранее сообщалось, что около тысячи москвичей посетили первые в этом году тренировки в рамках летнего сезона проекта "Спортивные выходные". Они были организованы центрами госуслуг и столичным департаментом спорта.

Занятия на свежем воздухе проводятся на 26 площадках в самых популярных местах города: в южном ландшафтном парке на территории культурно-развлекательного кластера "Остров Мечты", в саду Технопарка в инновационном центре "Сколково" и прочих местах.



В столице стартовал летний сезон проекта "Спортивные выходные"