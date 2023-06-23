Молодежная неделя пройдет в Москве с 27 июня по 9 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 27 июня по 9 июля в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

"Современная молодежь растет и развивается в сфере бизнеса. <...> В честь праздника проведем мероприятия в рамках наших популярных проектов, таких как "Бизнес-уик-энд", "Добровольный квалификационный экзамен" и "День без турникетов", – заявил Фурсин.

В частности, в рамках проекта "День без турникетов" 27 июня состоится квест "Бизнес-старт", в котором 10 команд на протяжении дня будут выполнять задания от партнеров проекта в разных локациях Москвы.

Впоследствии молодым москвичам предложат отправиться в инновационно-образовательный комплекс "Техноград", где состоится бизнес-игра в рамках проекта "Бизнес-уик-энд" и квиз, в котором можно набрать дополнительные баллы.

Призы получат все участники, а победителям конкурсов достанутся технологичные подарки и сертификаты. Принять участия в игре смогут заранее сформированные команды из 10 человек.

Кроме того, в рамках Молодежной недели Москвы пройдут два онлайн-мероприятия, посвященные теме построения карьеры и открытия своего бизнеса. Так, 28 июня пройдет онлайн-шоу "Бизнес-уик-энд", на котором эксперты и медийные личности расскажут о необходимых для предпринимательства компетенциях и навыках.

Все студенты – участники добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ), которые прошли онлайн-тестирование в проекте в этом году и ранее, смогут поучаствовать в мероприятии "Карьера с ДКЭ". Там их ждут выступления представителей востребованных профессий и руководителей крупных российских компаний.

На Молодежной неделе Москвы также откроется лаборатория DreamLab на базе технопарка "Наукоград". Вместе с этим ребята в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить реальный опыт в сфере медиа, производства дизайнерской продукции или ИТ под руководством редакторов, продюсеров, маркетологов и менеджеров социальной сети "ВКонтакте".

Помимо этого, детские технопарки Москвы пригласили жителей столицы старше шести лет посетить акцию "ТехноЗнайка", которая пройдет с 3 по 9 июля.

Уточняется, что в рамках акции молодые москвичи в течение недели будут посещать бесплатные мастер-классы по созданию мультфильма, столярному делу, сборке электронных схем, робототехнике, программированию, разработке программ технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), аддитивным технологиям, графическому дизайну, живописи и рисованию, знакомству с сити-фермерством.

Ранее сообщалось, что в Москве с 26 июня стартует бесплатный проект "Stand Up лига", в рамках которого молодых москвичей научат публично выступать и шутить.

Чтобы принять участие в проекте, достаточно зарегистрироваться на специальном сайте. Присоединиться к занятиям могут все желающие москвичи в возрасте от 18 до 35 лет вне зависимости от их навыков.

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