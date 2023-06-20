Более 800 участников и гостей собрал молодежный чемпионат "Авиароботех" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Ежегодный инженерный чемпионат для молодых людей "Авиароботех – старт" прошел в Москве. Его финал состоялся на ВДНХ. Участие приняла молодежь от 14 до 23 лет, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Чемпионат собрал более 800 участников и гостей. Помимо соревновательной части, для них организовали мастер-классы по робототехнике, промышленному дизайну, 3D-моделированию, программированию – перспективным и востребованным среди юных инженеров дисциплинам", – уточнила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Соревнование было разделено на несколько этапов по разным направлениям. Участникам необходимо было продемонстрировать знание теории и владение практикой.

На первое место встала команда технопарка "Мосгормаш", второе место заняли ребята из колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова, третье – колледжа телекоммуникаций Московского технического университета связи и информатики. Лауреатами в дополнительных номинациях были признаны коллективы из Санкт-Петербурга, Перми, Кемерова, Петрозаводска и Рузы.

Кроме того, 32 лучших участника отметили в реестре "Таланты России". Им предоставят дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 2,5 тысячи человек зарегистрировались для участия в конкурсе на премию "Новатор Москвы". Мэр отметил, что конкурсом предусмотрены три номинации: для авторов инновационных идей, для уже реализованных проектов и для разработчиков, которые только выпускают свой товар на рынок.

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