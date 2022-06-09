Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил организовать 50 детских образовательных программ в технопарках, которые будут работать на протяжении всего лета.

"В июле – августе будет такое "ТехноЛето", когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть", – сказал мэр в ходе осмотра детского технопарка "SuperFood Технологии".

Дети смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий. Речь идет о роботехнике, космонавтике, биотехнологиях и других направлениях. Программы были разработаны ведущими предприятиями и вузами города.

Ожидается, что в проекте примут участие более 10 тысяч школьников.

Ранее проект "Лето моей карьеры", который стартует 1 июля и продлится до 22 июля, открыл прием заявок среди подростков от 14 до 17 лет. Школьники смогут попробовать себя в профессиях психолога, финансиста, менеджера эффективных продаж, копирайтера, предпринимателя и других.

