Проект "Лето моей карьеры" пригласил подростков познакомиться с актуальными профессиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект "Лето моей карьеры", который стартует 1 июля и продлится до 22 июля, открыл прием заявок среди подростков от 14 до 17 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнила директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец, проект проходит уже четвертый раз, за это время в нем приняли участие 4 тысячи старшеклассников.

"Этим летом знакомить подростков с востребованными профессиями и развивать компетенции будут не только тренеры центра, наставники и работодатели, но и представители московских колледжей. Мы сфокусируемся на актуальных для экономики города специальностях. Участники узнают о перспективах и возможностях трудоустройства", – рассказала Швец.

Ребята будут учиться в одной из 20 профильных школ, их будут сопровождать 100 наставников, в том числе студенты второго, третьего и четвертого курсов столичных университетов. Школьники смогут попробовать себя в профессиях психолога, финансиста, менеджера эффективных продаж, копирайтера, предпринимателя, креативного оратора и других.

Новыми направлениями станут специальности оператора умного дома и дрона топографической съемки, 3D-проектировщика домов и дизайнера интерьера, социального работника, специалиста по обслуживанию пассажиров, а также повара смузи-бара.

В финале будут созданы и реализованы социально значимые проекты для районов или домов.

Ранее стало известно, что экономика, юриспруденция, информационные технологии, педагогика и реклама стали самыми популярными направлениями среди выпускников вузов Москвы. Уточнялось, что порядка 55% выпустившихся специалистов работают по профессии или в смежных областях.

