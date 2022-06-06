Более 180 человек стали победителями московского чемпионата "Абилимпикс"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Победителями VIII Московского чемпионата "Абилимпикс–2022" стали 188 человек. В соревнованиях приняли участие 1,7 тысячи человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметил глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, чемпионат помогает тысячам участников выбрать профессиональный путь и поверить в себя. По его словам, власти работают над изменением отношения работодателей к специалистам с инвалидностью.

"Вместе с этим с каждым годом в Москве улучшается доступная среда, появляются новые инклюзивные пространства. Наш город – место, где каждый человек, независимо от обстоятельств, может жить насыщенной жизнью, быть востребованным в своей профессии, трудиться и развиваться", – подчеркнул Стружак.

Соревнования длились три недели на 30 площадках, включая колледжи, учебный центр "Профессионал" и Международный центр подготовки и развития массажистов. Участники состязались в программировании, веб-дизайне, столярном и слесарном деле, предпринимательстве, психологии, издательском деле и других отраслях, общее число которых достигает 84.

Самым популярным направлением стали информационные технологии, их выбрали 350 человек. Востребованными остаются также парикмахерское искусство, ремонт обуви, гостиничный бизнес, социальная работа, робототехника, сварочные технологии и электромонтаж.

Мастерство участников оценивали более 300 экспертов, представляющих крупные организации.

Ранее стало известно, что экономика, юриспруденция, информационные технологии, педагогика и реклама стали самыми популярными направлениями среди выпускников вузов Москвы. Уточнялось, что порядка 55% выпустившихся специалистов работают по профессии или в смежных областях.