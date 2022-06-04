Перечислены наиболее популярные профессии среди выпускников московских вузов

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Экономика, юриспруденция, информационные технологии, педагогика и реклама стали самыми популярными направлениями среди выпускников вузов Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему являются "экономика, менеджмент" и "юриспруденция": в 2021 году дипломы об окончании таких факультетов получили 43,2% выпускников, или 68,2 тысячи человек", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

При этом он отметил снижение доли выпускников данных направлений на 13,3 п. п. за последние несколько лет. Ефимов уточнил, что в 2016 году на них приходилось 56,5% молодых специалистов.

На специальности "образование и педагогика" в 2021 году пришлось 7,3 тысячи выпускников, на "информатику и вычислительную технику" – 6,6 тысячи, на "СМИ и рекламу" – 5,5 тысячи человек.

Всего в прошлом году 157,7 тысячи человек выпустились из столичных вузов. При этом доля бюджетных мест составила 42,8%, увеличившись за 5 лет на 11,2%.

Уточняется, что порядка 84% бюджетников учатся на механико-математических направлениях, в то время как наиболее высокая доля коммерческих мест приходится экономические и юридические факультеты – 83,3% и 83,6% соответственно.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, на "экономики и управлении" количество первокурсников за 5 лет снизилось на 2%, а на "юриспруденции" – увеличилось на 7,6%. Наиболее сильный рост продемонстрировала специальность "информатика и вычислительная техника" – спрос на нее увеличился на 67%.

Отмечается, что на одно места по направлениям "ИТ", "математика", "машиностроение" и "политология" претендуют более 12 абитуриентов, на "психологию" порядка трех человек на место, на направления в сфере искусств – четыре, на "юриспруденции" – менее пяти.

По данным Аналитического центра столицы, порядка 55% выпустившихся специалистов работают по профессии или в смежных областях. В Москве доля высококвалифицированных специалистов среди общего числа работающих составляет 49,8%, что на 16,9% выше среднего значения по РФ.

"При поиске работы карьерные консультанты предлагают молодым кандидатам вакансии, максимально соответствующие профилю полученного образования. За последние два года более 80 тысяч молодых соискателей трудоустроились при поддержке службы занятости. Из них около 25 тысяч – без опыта работы", – подчеркнул руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Ранее сообщалось, что в Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца.

В материале отмечается, что горожанам помогают трудоустроиться карьерные консультанты. Специалисты подбирают подходящие вакансии по итогам подробного интервью с соискателем.

Руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.

