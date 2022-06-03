Около 40 тыс москвичей нашли работу при поддержке службы занятости с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве около 40 тысяч человек нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года. 26 тысяч горожан трудоустроились за последние три месяца, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что горожанам помогают трудоустроиться карьерные консультанты. Специалисты подбирают подходящие вакансии по итогам подробного интервью с соискателем.

Руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак рассказал, что трудоустройство горожан является приоритетной задачей службы занятости Москвы.

"Еще три года назад в ходе модернизации мы отказались от формальных подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи кандидатам. Мы обновили линейку наших услуг, внедрили современные сервисы – рекрутинговые центры и массовые открытые отборы, расширили базу вакансий", – пояснил Стружак.

Уточняется, что около 32% горожан, которые обратились за поддержкой в службу занятости, нашли работу в сфере услуг. Почти 19% соискателей нашли офисную работу. 15% кандидатов трудоустроились на предприятия оптовой и розничной торговли.

У соискателей наибольшей популярностью пользовались позиции продавцов-консультантов, кассиров, мерчандайзеров, менеджеров по продажам и специалистов по маркетингу.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сотрудничество с порталом "Работа.ру" позволит расширить базу центра занятости населения Москвы "Моя работа" до 340 тысяч вакансий.

Она отметила, что расширение базы вакансий позволит предоставить москвичам больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их квалификации, профилю и образованию. В столичном комплексе соцразвития пояснили, что вакансии "Работа.ру" будут размещаться на портале "Моя работа", что сделает подбор вакансий более эффективным и упростит работу карьерных консультантов.