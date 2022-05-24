Московская служба занятости расширила базу вакансий до 340 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сотрудничество с порталом "Работа.ру" позволит расширить базу центра занятости населения Москвы "Моя работа" до 340 тысяч вакансий, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, сегодня в службе занятости представлена самая большая база вакансий в столице.
"Мы работаем не только с собственными источниками, но и агрегируем данные с крупнейших платформ по поиску работы. Сотрудничество с сервисом "Работа.ру" позволит нам расширить базу до 340 тысяч предложений от работодателей и обогатит ее уникальными вакансиями от тех работодателей, которые представлены только в сервисе "Работа.ру", – заявила Ракова.
Она отметила, что расширение базы вакансий позволит предоставить москвичам больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их квалификации, профилю и образованию. В столичном комплексе соцразвития пояснили, что вакансии "Работа.ру" будут размещаться на портале "Моя работа", что сделает подбор вакансий более эффективным и упростит работу карьерных консультантов.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные работодатели чаще всего ищут сотрудников в сфере торговли, сервиса, транспорта и логистики. Он отметил, что на конец апреля в городе насчитывалось более 320 тысяч вакансий.
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