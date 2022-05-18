Более 80 тыс молодых специалистов в Москве нашли работу при поддержке службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2020 года более 80 000 молодых кандидатов до 30 лет, среди которых 25 000 человек без опыта работы, трудоустроились при поддержке службы занятости населения. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что около 92% выпускников без опыта работы, которые обратились в центр "Моя работа" трудоустроились благодаря его помощи. По ее словам, одна из главных целей службы занятости заключается в способности показать молодым кандидатам, как грамотно готовиться к выходу на рынок труда.

"Специалисты службы стараются формировать реалистичные ожидания в части зарплаты, уровня компаний или функционала, на которые кандидат может претендовать. В случаях когда ожидания завышены, соискателю предлагают начать свой профессиональный путь с менее сложной стартовой позиции, на которой можно набраться опыта и умений", – пояснила Ракова.

Карьерные эксперты проводят подробное интервью с кандидатами, определяют его сильные стороны и возможные точки карьерного роста, помогают составить конкурентоспособное резюме и адаптировать его под вакансию.

В настоящее время в базе службы занятости около 320 000 вакансий, из которых более 56 000 подходят для кандидатов без опыта работы. При этом спрос на молодых специалистов отмечается в оптовой и розничной торговле, сервисной индустрии, сферах транспорта и строительства.

Люди без опыта работы могут присоединиться к проекту "Первая работа", в рамках которого им будет доступно более 3 000 вакансий по 30 направлениями, включая телекоммуникацию, финансы, IT, образование и медицину.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные работодатели чаще всего ищут сотрудников в сфере торговли, сервиса, транспорта и логистики. Он отметил, что на конец апреля в городе насчитывалось более 320 тысяч вакансий.