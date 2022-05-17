Москвичи смогут компенсировать затраты на получение новой профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице окажут поддержку находящимся в поиске работы специалистам, которые проходят обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования. Они смогут вернуть до 95% потраченных на обучение средств, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь компенсировать затраты на дополнительное профессиональное обучение могут не только организации, но и частные лица. Размер гранта составляет до 60 тысяч рублей. Его сумма будет определяться на основе затрат, подтвержденных договором об образовании", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для получения гранта договор с организацией должен быть заключен после 1 января 2022 года. Организация должна иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.

На гранты могут претендовать совершеннолетние граждане РФ. На момент заключения договора об образовании, оплаченного самостоятельно, претендент должен быть официально безработным. Также на день подачи заявки претенденту необходимо официально отработать не менее трех месяцев у работодателя, который зарегистрирован в качестве юрлица или ИП в Москве.

Заявки на получение гранта принимают до 29 июля.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года свыше 12 тысяч москвичей приняли участие в тренингах и консультациях по профессиональному развитию специализированного центра занятости "Моя карьера".

Жителям столицы доступны свыше 300 эффективных авторских программ, которые объединяют лучшие подходы для людей разных возрастов. Наиболее востребованными являются марафоны "Хочу работать", "Как пройти собеседование" и "Эмоциональный интеллект для трудоустройства", а также различные тренинги.

