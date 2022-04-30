Более 12 тысяч москвичей поучаствовали в тренингах центра "Моя карьера" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала текущего года свыше 12 тысяч москвичей приняли участие в тренингах и консультациях по профессиональному развитию специализированного центра занятости "Моя карьера".

Как рассказала заместитель директора центра Ольга Лотванова, на мероприятиях участники узнают, как сократить время поиска работы, как подготовить резюме и изменить поведение на собеседовании.

"Наши клиенты при поддержке экспертов обретают уверенность в себе и многократно повышают активность. Это приводит к увеличению количества приглашений на собеседования в среднем в три раза", – приводятся слова Лотвановой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что жителям столицы доступно свыше 300 эффективных авторских программ, которые объединяют лучшие подходы для людей разных возрастов. Наиболее востребованными являются марафоны "Хочу работать", "Как пройти собеседование" и "Эмоциональный интеллект для трудоустройства", а также различные тренинги.

Кроме того, в этом году уже около трех тысяч жителей столицы получили персональную поддержку в центре "Моя карьера", в том числе в сфере профориентации, социально-психологической адаптации, профессионального самоопределения и составления индивидуального плана развития карьеры.

Ранее сообщалось, что к 1 апреля число самозанятых в Москве достигло 971,8 тысячи человек. За первый квартал 2022 года они перечислили в бюджет столицы 1,73 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в столице зарегистрирован 21% от общего числа самозанятых в России. Он отметил, что чаще всего горожане предпочитают заниматься строительством, доставкой, пассажирскими и грузовыми перевозками, рекламой и маркетингом.

