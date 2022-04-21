Количество самозанятых в Москве превысило 970 тысяч человек

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К 1 апреля число самозанятых в Москве достигло 971,8 тысячи человек. За первый квартал 2022 года они перечислили в бюджет столицы 1,73 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в столице зарегистрирован 21% от общего числа самозанятых в России.
"С 2019 года в стране действует специальный налоговый режим для самозанятых "Налог на профессиональный доход". Его популярность среди москвичей остается высокой: в марте количество лиц с таким статусом увеличилось на 34,5 тысячи человек, ежемесячный прирост налогоплательщиков находится на уровне второй половины прошлого года", – отметил Ефимов.
Он добавил, что в общем счете число самозанятых в Москве с начала 2022 года увеличилось на 105 тысяч человек. Чаще всего горожане предпочитают заниматься строительством, доставкой, пассажирскими и грузовыми перевозками, рекламой и маркетингом. Также самозанятые Москвы сдают квартиры в аренду.
Наибольший месячный прирост самозанятых в столице отмечался в октябре 2021 года. За этот месяц их количество выросло более чем на 40 тысяч человек.
С момента введения налога на профессиональный доход самозанятые москвичи заработали 377,2 миллиарда рублей, что равно 36% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что в марте этого года самозанятые выдали клиентам 6,4 миллиона чеков. Это на 30% больше показателя прошлого года. Средний размер такого чека составил 2,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 28%.
В свою очередь, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что на базе сайта ГБУ "Малый бизнес Москвы" функционирует цифровая экосистема "Все о самозанятости от а до я". Она создана для повышения популярности специального налогового режима среди москвичей. Экосистема включается в себя информацию о том, как получить статус самозанятого, и какие услуги доступны для данной категории граждан в Москве. С момента создания портала к его услугам обратились 58 тысяч раз.
"Для самозанятых действуют различные программы обучения, где можно получить общие основы предпринимательской деятельности. Это и обучающий проект "Я – самозанятый. 2.0", проекты "Онлайн-академия МБМ", "Стартап-школа МБМ", программа "Бизнес-уик-энд. Компетенции", проект "Мама онлайн" на базе центра развития карьеры "Технограда". Также действуют коворкинг-центры, рабочие места в которых предоставляются на безвозмездной основе, в том числе самозанятым гражданам", – добавил Фурсин.
Ранее сообщалось, что в "Технограде" на ВДНХ с 21 апреля стартует бесплатный курс "Начни карьеру и бизнес по профессии бухгалтера на удаленке". Обучение состоит из пяти часовых вебинаров. Курс проходит в рамках проекта "Мама онлайн", для участия в котором приглашают женщин-бухгалтеров, находящихся в декретном отпуске или сделавших вынужденный перерыв в работе ради воспитания детей.
Самозанятые начали искать новые платформы для продвижения своей деятельности
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