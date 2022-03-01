Поступления от самозанятых в бюджет Москвы увеличились в четыре раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самозанятые жители столицы в прошлом году перечислили в бюджет города 4,8 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Это в четыре раза больше, чем в 2020 году, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в декабре 2021 года был зафиксирован рекордный объем поступлений за все время действия налога на профессиональный доход. Так, в бюджет было направлено 560 миллионов рублей.

"На 1 января 2022 года в Москве зарегистрировано 866,6 тысячи самозанятых – 23% от общего числа плательщиков, применяющих налоговый режим в России. За год их число увеличилось на 80%. Ежемесячный прирост самозанятых в течение года составил в среднем 30 тысяч человек", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что общий доход самозанятых горожан с начала 2019 года и до 1 января 2022 года составил 318 миллиардов рублей. Это в 2,6 раза больше, чем в начале прошлого года.

"На Москву приходится 38% от дохода, полученного всеми самозанятыми в России", – добавил Пуртов.

В свою очередь, глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что у многих самозанятых нет базовых представлений и опыта ведения бизнеса, поэтому они принимают участие в различных образовательных мероприятиях и консультируются со специалистами.

"В 2021 году со своими вопросами в ГБУ "Малый бизнес Москвы" обратились более 2,8 тысячи самозанятых. Еще более трех тысяч стали участниками обучающих мероприятий по теме самозанятости", – отметил Фурсин.

В материале говорится, что специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" с октября 2020 года действует на территории всей страны.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что количество самозанятых в Москве приближается к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад.

По его словам, в конце 2020 года доля безработных в столице составляла 2%, сегодня же этот показатель опустился до 0,48%. Пуртов отметил, что Москва постепенно адаптируется к условиям пандемии. Так, в текущем году городские власти надеются сохранить темпы экономического роста.

