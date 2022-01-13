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Экономика

20:32

Количество самозанятых в Москве приблизилось к 900 тысячам

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество самозанятых в Москве приближается к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

"Число самозанятых приближается к 900 тысячам, в то время как год назад их было почти вдвое меньше. Также снижается уровень безработицы", – сказал он.

По его словам, в конце 2020 года доля безработных в столице составляла 2%, сегодня же этот показатель опустился до 0,48%. Пуртов отметил, что Москва постепенно адаптируется к условиям пандемии. Так, в текущем году городские власти надеются сохранить темпы экономического роста.

Он также выразил надежду на то, что новые антиковидные меры – в случае их принятия – будут вводиться "исключительно точно" и не повлияют на столичную экономику.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в октябре прошлого года в столице был зафиксирован рекордный прирост самозанятых – на 40,1 тысячи человек. Всего в Москве зарегистрировано 23% от всех самозанятых России.

"Жизнь в большом городе": самозанятость

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