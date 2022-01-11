Центр "Моя карьера" пригласил на занятия по эффективному трудоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К началу 2022 года центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей тренинги и обучающие программы, которые помогут быстро трудоустроиться или получить дополнительные знания в области предпринимательства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Директор центра Ирина Швец отметила, что большинство людей, находящихся в поиске работы, нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку даже не знают, с чего начать.
"В январе мы приглашаем жителей столицы на тренинги и занятия, которые помогут разобраться в себе, определить свои сильные стороны и подготовиться к встрече с потенциальным работодателем. Москвичам, заинтересованным в открытии собственного дела, будут полезны обучающие программы по самозанятости и предпринимательству", – пояснила Швец.
В частности, 17 января стартует онлайн-марафон "Хочу работать". Он состоит из девяти тематических модулей и будет полезен горожанам, которые давно находятся в поиске работы и испытывают чувство неуверенности в своих силах.
Опытные тренеры помогут участникам проанализировать собственный профессиональный опыт, определить свои сильные стороны и подготовить конкурентное резюме. Для участия в марафоне нужна регистрация.
Еще один популярный тренинг – "Как составить продающее резюме". Участники проработают все разделы этого документа, проанализируют накопленные компетенции, выделят и сформулируют главные профессиональные заслуги.
21 января на групповой консультации "Трудовой договор или договор ГПХ: в чем разница?" можно будет узнать, чем отличаются трудовые правоотношения от гражданско-правовых. Участники разберутся в юридических тонкостях взаимоотношений с работодателем и узнают, как квалифицированно отстаивать свои законные права и интересы.
Для тех горожан, кто заинтересован в развитии собственного дела, в январе пройдут специальные обучающие программы. 17 января открывается "Акселератор самозанятости". Программа позволит найти подходящие бизнес-идеи на основе опыта участников, выбрать каналы продвижения, изучить правовые вопросы статуса самозанятого и провести первые продажи.
24 января пройдет вебинар "Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке". Он поможет улучшить коммуникативные навыки и научиться разбираться с психотипами.
31 января состоится онлайн-тренинг "Свободная занятость". На нем рассмотрят различные форматы самостоятельной трудовой деятельности, разберут основные ошибки фрилансеров, узнают, как правильно продвигать свои услуги и общаться с заказчиками.
В центре "Моя карьера" все услуги оказывают бесплатно. Очные мероприятия доступны при наличии паспорта, QR-кода или прививочного сертификата.
Ранее сообщалось, что центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.
"Это наш город": программы трудоустройства для людей старше 50 лет действуют в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: