Центр "Моя карьера" пригласил на занятия по эффективному трудоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К началу 2022 года центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей тренинги и обучающие программы, которые помогут быстро трудоустроиться или получить дополнительные знания в области предпринимательства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Директор центра Ирина Швец отметила, что большинство людей, находящихся в поиске работы, нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку даже не знают, с чего начать.

"В январе мы приглашаем жителей столицы на тренинги и занятия, которые помогут разобраться в себе, определить свои сильные стороны и подготовиться к встрече с потенциальным работодателем. Москвичам, заинтересованным в открытии собственного дела, будут полезны обучающие программы по самозанятости и предпринимательству", – пояснила Швец.

В частности, 17 января стартует онлайн-марафон "Хочу работать". Он состоит из девяти тематических модулей и будет полезен горожанам, которые давно находятся в поиске работы и испытывают чувство неуверенности в своих силах.

Опытные тренеры помогут участникам проанализировать собственный профессиональный опыт, определить свои сильные стороны и подготовить конкурентное резюме. Для участия в марафоне нужна регистрация.

Еще один популярный тренинг – "Как составить продающее резюме". Участники проработают все разделы этого документа, проанализируют накопленные компетенции, выделят и сформулируют главные профессиональные заслуги.

21 января на групповой консультации "Трудовой договор или договор ГПХ: в чем разница?" можно будет узнать, чем отличаются трудовые правоотношения от гражданско-правовых. Участники разберутся в юридических тонкостях взаимоотношений с работодателем и узнают, как квалифицированно отстаивать свои законные права и интересы.

Для тех горожан, кто заинтересован в развитии собственного дела, в январе пройдут специальные обучающие программы. 17 января открывается "Акселератор самозанятости". Программа позволит найти подходящие бизнес-идеи на основе опыта участников, выбрать каналы продвижения, изучить правовые вопросы статуса самозанятого и провести первые продажи.

24 января пройдет вебинар "Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке". Он поможет улучшить коммуникативные навыки и научиться разбираться с психотипами.

31 января состоится онлайн-тренинг "Свободная занятость". На нем рассмотрят различные форматы самостоятельной трудовой деятельности, разберут основные ошибки фрилансеров, узнают, как правильно продвигать свои услуги и общаться с заказчиками.

В центре "Моя карьера" все услуги оказывают бесплатно. Очные мероприятия доступны при наличии паспорта, QR-кода или прививочного сертификата.

Ранее сообщалось, что центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.

