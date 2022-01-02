Центр "Моя карьера" подготовил видеоуроки по трудоустройству и саморазвитию

Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха, рассказала директор центра занятости Ирина Швец.

"С помощью наших видеоуроков горожане смогут научиться правильно презентовать себя и выстраивать коммуникацию с работодателем, сохранять позитивный настрой и повышать мотивацию к активной деятельности", – приводятся слова Швец на портале мэра и правительства Москвы.

Так, видеоурок "Как концентрироваться на приоритетах" поможет научиться разделять задачи на важные и второстепенные, а также сделать свою жизнь более осознанной и успешной. На занятии "Самомотивация к активной деятельности" слушателям расскажут, как искать драйверы для поиска работы, развития карьеры или своего дела.

Слушатели видеоурока "Эмоции как ресурс" смогут проработать страх, обиду, вину. Также на занятии расскажут, как понимать эмоции других и грамотно на них реагировать.

Участники видеозанятия "Как сделать профессиональный выбор заново?" узнают, на что нужно ориентироваться при выборе новой профессии и какие вопросы необходимо задать себе для расширения своих возможностей. О том, как грамотно составить стратегию трудоустройства, можно узнать, посмотрев видеоурок "Что делать, если вы долго не можете найти работу".

Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.

Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения. Карьерный специалист назначит встречу для обсуждения подобранных вакансий и дальнейшего взаимодействия.

