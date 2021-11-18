Деловой центр и технопарк построят на севере и северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские власти подписали еще два соглашения о строительстве в городе объектов в рамках программы создания рабочих мест. Так, группа компаний "ФСК" возведет на севере и северо-западе столицы деловой центр и промышленный технопарк, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг. Северный и Северо-Западный округа Москвы получат новые точки экономического и социального роста. В реализацию проектов инвестор вложит 8,5 миллиарда рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Он уточнил, что взамен застройщики получат льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов, которые появятся вблизи названных объектов.

В рамках первого соглашения будет построен деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошёво-Мнёвники. На этот проект придется большая часть от инвестируемой суммы – 7,4 миллиарда рублей. На площади 56 тысяч квадратных метров мимо офисов расположатся торговые точки и заведения общепита. В будущем там смогут найти работу порядка 1,7 тысячи горожан.

Промышленный технопарк появится в Молжаниновском районе Москвы. Его площадь составит 20,7 тысячи квадратных метров. При этом сумма инвестиций в проект будет равна 1,1 миллиарда рублей. Ожидается, что после завершения всех работ применение своим навыкам здесь смогут найти 600 человек.

"Мы понимаем важность создания не просто жилых комплексов, но и объектов, которые станут центром притяжения района и дадут городу дополнительные рабочие места. <...> Такая стратегия комплексного развития оправданна и позволяет создавать баланс между жилыми и коммерческими площадями, а также развивать концепцию "15-минутного города", когда жители в небольшом радиусе от своего дома могли бы найти все необходимое", – отметил президент "ФСК" Владимир Воронин.

Ранее Ефимов рассказал, что за последние 11 лет на территории Москвы были зарегистрированы и начали работу 1 150 новых промышленных предприятий. По его словам, за эти годы они привлекли в экономику столицы порядка 8,5 миллиарда рублей и позволили создать более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.

