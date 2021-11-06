Сергей Собянин рассказал о новой московской индустриализации

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Сергей Собянин рассказал о флагмане новой московской индустриализации. По его словам, это одно из наиболее заметных явлений последних лет.

"Промышленность возвращается в европейские и американские города, из которых она, казалось бы, навсегда переехала в страны юго-восточной Азии. Но это другая промышленность – чистая, инновационная и компактная. Новые заводы не требуют огромных территорий. Гораздо чаще производство занимает пару этажей в технопарке", – написал мэр на своем личном сайте.

Он напомнил, что в 2017–2020 годы объемы производства в обрабатывающих отраслях в Москве увеличились на треть. В январе–августе 2021 года промышленное производство выросло еще на 25%.

Как подчеркнул Собянин, это происходит не само по себе – в целях стимулирования новой индустриализации власти города сформировали полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона "Технополис "Москва".

Московскую ОЭЗ создали еще в 2006 году, но по-настоящему серьезное развитие этот проект получил после 2016 года, когда управление особой зоной передали правительству Москвы. Резидентов ОЭЗ освободили от уплаты таможенных пошлин, имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Действуют льготы по аренде земли, а по завершении строительства объекта предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.

Сегодня в него входит пять производственных площадок общей площадью 223 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На этих площадках работают 88 компаний, создавших свыше восьми тысяч рабочих мест для инженеров и других высококвалифицированных профессионалов.

"У правительства Москвы нет предпочтений по отраслевой принадлежности высокотехнологичных производств. Бизнес сам решает, какие заводы создавать в особой экономической зоне.

По факту в тройке лидеров – предприятия микроэлектроники, информационных технологий, фармацевтики и медицинской промышленности", – сказал Собянин.

Он отметил, что в первом полугодии текущего года резиденты ОЭЗ произвели продукцию на 10,2 миллиарда рублей. Это в два раза больше доковидного первого полугодия 2019 года. Объем инвестиций составил более 11,5 миллиарда рублей – в 1,7 раза больше совокупных вложений за весь 2019 год.

В городской бюджет поступило 1,6 млрд рублей налогов. Объем налоговых льгот составил примерно 280 миллионов, а каждый рубль льготы привлек 40 рублей инвестиций.

Московская особая экономическая зона востребована бизнесом. Сейчас в Печатниках занято более 97% производственных площадей. Поэтому в планах властей дальнейшее развитие особой экономической зоны.

Мэр рассказал, что в 2022 году ОЭЗ Технополис "Москва" может получить шестую производственную площадку – "Руднево". Недалеко от станции метро "Лухмановская" построят большой индустриальный парк.

До конца 2026 года в Алабушеве достроят новый технопарк площадью до 150 тысяч "квадратов". Инвесторы получат здания универсального назначения, которые можно использовать для размещения фактически любых производств.

Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.

При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.

