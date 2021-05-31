Технополис "Москва" признали лучшей особой экономической зоной РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" заняла первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что по итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.

"Только в 2020 году статус резидента технополиса "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон публикуется с 2017 года. Площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.

Ранее сообщалось, что первая очередь нового фармацевтического комплекса введена в эксплуатацию на территории ОЭЗ "Технополис "Москва". Одно из ведущих направлений работы учреждения – выпуск препаратов для лечения онкологии. Компания-резидент планирует начать производство уже в августе 2021 года с выходом на полную мощность во втором квартале 2022 года. Объем вложенных инвестиций в проект – более миллиарда рублей. На предприятии также создадут 260 рабочих мест.

