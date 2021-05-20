Почти 2 тыс рабочих мест в сфере фармацевтики создадут на базе технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 2 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в области фармацевтики будет создано в рамках реализации проектов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на сайте кластера.

По его словам, в Москве сосредоточено примерно 20% общероссийского фармацевтического производства, причем отрасль продолжает свое развитие. Так, в 2020 году объем инвестиций столичных фармпредприятий достиг 10,5 миллиарда рублей, что превышает показатели 2019 года более чем на 133% .

"Московская особая экономическая зона – один из главных центров развития отрасли, статус ее резидента уже имеют 10 фармацевтических компаний. Большинство из них размещены на московской площадке "Печатники", несколько крупных заводов локализуется на площадке "Алабушево" в Зеленограде. Согласно бизнес-планам всех 10 резидентов количество высокотехнологичных мест, создаваемых в кластере фармацевтических компаний, суммарно составит почти 2 тысячи", – пояснил Ефимов.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, фармкомпания "Биокад", чье производство локализовано на площадке "Алабушево", сфокусировала свои мощности на выпуске препаратов для онкобольных в рамках офсетного контракта со столичным правительством.

По аналогичному контракту компания "Р-Опра" наладит в "Алабушево" выпуск противоревматических, противоастматических лекарств и препаратов для лечения онкологии.

"Строительство "Р-Опра" планируется завершить в 2022 году. А к концу текущего года на территории ОЭЗ в Зеленограде должна быть построена первая очередь еще одного предприятия фармацевтической промышленности – завода Bright Way Industries. Здесь будет налажено производство широкого спектра лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп и форм выпуска", – заявил Прохоров.

Отмечается, что запуск производства биомедицинских клеточных продуктов от ООО "Акрус БиоМед" запланирован ожидается уже в этом году, а в начале 2022 года должно завершиться возведение завода онкологических препаратов компании "Онкотаргет".

По словам гендиректора технополиса Геннадия Дегтева, статус резидентов дает компаниям возможность экономить на налогах и других платежах. Так, все предприятия получают возможность вести беспошлинный импорт, льготную ставку на прибыль и нулевую ставку на имущество и транспорт.

"Освобождающиеся средства фармкомпании, локализованные в ОЭЗ "Технополис Москва", инвестируют в развитие производства. В итоге фармацевтическая промышленность выступает драйвером развития не только особой экономической зоны столицы, но и всей московской промышленности", – подытожил он.

Как сообщалось, в середине апреля Сергей Собянин утвердил планировку площадки "Микрон" в Зеленограде, входящей в состав "Технополиса Москва". Сейчас там находятся пять компаний-резидентов, которые вложили в развитие своих производств 256 миллионов рублей и создали 2,4 тысячи рабочих мест.