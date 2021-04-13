Собянин утвердил проект планировки промплощадки "Микрон" в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Микрон" в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект планировки промышленной площадки "Микрон", входящей в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в материале.

В пресс-службе рассказали, что ОЭЗ "Технополис "Москва", которая была создана в 2006 году, состоит из пяти площадок, чья общая площадь составляет 234,3 гектара. На данный момент на территории ОЭЗ работают около 300 арендаторов и резидентов, создавших 13,5 тысячи рабочих мест.

Площадка "Технополиса" на базе "Микрон", являющегося одним из лидеров российской микроэлектроники, находится в районе Матушкино (ЗелАО) и занимает территорию 13,33 гектара. Там работают пять компаний-резидентов, которые вложили в развитие своих производств 256 миллионов рублей и создали 2,4 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что новый промышленный технопарк планируют построить на северо-востоке столицы. Решение о строительстве приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным. Под строительство предоставят земельный участок на улице Вилюйской, владении 9. Речь идет об участке площадью 1,4 гектара.