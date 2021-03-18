Промышленный технопарк построят на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый промышленный технопарк планируют построить на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о строительстве приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным. Под строительство предоставят земельный участок на улице Вилюйской, владении 9. Речь идет об участке площадью 1,4 гектара. Работы будут вестись в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 28 тысяч квадратных метров. Реализация этого проекта будет способствовать достижению показателей, предусмотренных государственной программой "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы".

Это позволит увеличить объем инвестиций в экономику столицы, а также создать около 200 новых рабочих мест.

Ранее Собянин сообщил, что в московских технопарках уже созданы 65 тысяч рабочих мест. Он напомнил, что раньше в городе было три или четыре технопарка. Под них выделялись бюджетные деньги, строились здания, после чего они отдавались по льготной цене. Однако, по словам градоначальника, оставалось много других компаний, которые находились в другой конкурентной среде и других условиях.

