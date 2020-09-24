Технополис "Москва" присоединился к программе тестирования инноваций

08:09
Фото: Москва 24/Евгений Самарин
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" стала участником пилотного тестирования инноваций. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, современная инфраструктура технополиса позволяет проверять технологии в реальных условиях.
Технополис будет способствовать развитию городских компаний, которые смогут тестировать свои разработки, рассказал заммэра Владимир Ефимов. Отмечается, что первой воспользовалась одной из площадок технополиса компания "Аксиом". Она разрабатывает электросетевой компьютер AXIOX.
Специалисты технополиса составили ряд рекомендаций, которые позволят усовершенствовать устройство. Всего к проекту присоединились уже более 200 компаний. Наиболее перспективные технологии в дальнейшем могут быть внедрены на базе коммерческих предприятий или объектов столицы.
Ранее к программе присоединились четыре столичных вуза. На их базе пройдут испытания технологий в сферах образования (EdTech), виртуальной реальности (VR) и ландшафтного дизайна, а также апробируют цифровизацию образовательных процессов.
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