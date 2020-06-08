Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов

Фото: Москва 24
Столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, по новым кредитам город субсидирует до восьми процентов годовых, а ставка по действующим займам снижена на шесть процентов.
Она добавила: чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит, правительство города заключило соглашения с 11 крупнейшими банками.
"В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиарда, заявки по ним одобрены", – сказала Сергунина. Программа рассчитана до конца 2020 года.
Всего предприниматели подали документы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Получить поддержку можно независимо от сферы деятельности при условии регистрации бизнеса в Москве.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.
Власти столицы приняли три пакета мер поддержки бизнеса
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