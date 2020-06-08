Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов

Фото: Москва 24

Столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, по новым кредитам город субсидирует до восьми процентов годовых, а ставка по действующим займам снижена на шесть процентов.

Она добавила: чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит, правительство города заключило соглашения с 11 крупнейшими банками.

"В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиарда, заявки по ним одобрены", – сказала Сергунина. Программа рассчитана до конца 2020 года.

Всего предприниматели подали документы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Получить поддержку можно независимо от сферы деятельности при условии регистрации бизнеса в Москве.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.