Инвестиции в московские компании выросли на 15 процентов

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Объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, вложения направлены в реконструкцию, модернизацию производства и закупку нового оборудования. При этом доля внебюджетных инвестиций составила 81,7 процента, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего, по его словам, за последние девять лет объем инвестиций в основной капитал в столице вырос более чем в два раза. На долю Москвы приходится 15 процентов российского объема инвестиций и около половины прямых иностранных инвестиций всей страны.

Ефимов пояснил, что драйвером является Адресная инвестиционная программа развития столицы, объем которой на 2020-2022 годы составляет более двух триллионов рублей. Эту часть бюджета город, в частности, направит на реализацию проектов в транспорте и благоустройстве.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин ранее заявил, что малый и средний бизнес Москвы получит почти 288 миллионов рублей в виде городских субсидий.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.