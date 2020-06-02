Малый и средний бизнес столицы получит субсидии на 288 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Малый и средний бизнес Москвы получит почти 288 миллионов рублей в виде городских субсидий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Отраслевые комиссии при департаменте за последнюю неделю мая одобрили 47 заявок на предоставление субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса. Размер выплат по ним составит 64,3 миллиона рублей", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Наибольшее число обращений касается субсидий для франчайзи. Рассчитывать на выплату могут компании, которые были зарегистрированы в Роспатенте не ранее чем за пять лет до подачи заявки. Потратить деньги можно на оплату патента, коммунальных услуг или процентов по кредитам.
10 компаний обратились за экспортными грантами на сумму 40,2 миллиона рублей. Размер гранта определяется по формуле из 10 процентов от выручки по зарубежным контрактам.
Система городских субсидий также подразумевает компенсации затрат на инжиниринг, работу технопарков и коворкингов, участие в конгрессах и выставках и на обучение сотрудников.
На данный момент правительство Москвы утвердило 13 видов субсидий. Первый этап заявочной кампании в поддержку малого и среднего бизнеса завершился 1 июня.
Для оперативного информирования по выплатам можно обратиться по телефону 8 (499) 961-01-20 или посетить Telegram-канал "Субсидии московским предпринимателям".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил расширить меры поддержки пострадавших от коронавируса отраслей. Дополнительные льготы организованы для киосков печати и частных медицинских клиник.
Продлен прием заявок на предоставление субсидий для предпринимателей
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