Правительство запустило инфосервис о поддержке в условиях коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Правительство запустило информационный сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Сервис доступен на официальном сайте правительства, он включает в себя 80 различных мер, сгруппированных по категориям получателей, типам отраслей и сфер деятельности.

В каждом разделе дается описание конкретной меры со сроками ее предоставления и инструкцией получения помощи. Также прописываются ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, если услугу можно оформить онлайн.

В правительстве сообщили, что в будущем при вводе определенных параметров пользователям будут сообщать меры поддержки, на которые он может рассчитывать. Отмечается, что в ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи.

На странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что имущественная поддержка охватит более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Согласно антикризисным мерам, которые утвердил Сергей Собянин, столичные предприниматели могут отсрочить платежи за второй квартал нынешнего года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Кроме того, они могут не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. Тогда прозвучало предложение главы государства по безвозмездному финансированию предприятий исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Президент подчеркнул, что эти средства будут направлены на выплату зарплат работникам.