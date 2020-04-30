Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

14:27

Верховный суд объяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса

экономика финансы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд РФ разъяснил, как платить по кредитам и займам в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Как сообщает News.ru, можно воспользоваться нормами закона № 106-ФЗ.

Согласно этому документу, выплаты по кредитам можно приостановить на полгода, то есть до 30 сентября. Предусмотрено несколько условий. Кредит не должен превышать установленного законом порога, при этом доход заемщика должен снизиться на 30 процентов в сравнении со средним доходом за 2019 год.

Еще один важный показатель – отсутствие льготного периода по кредиту на момент обращения.

По действующим правилам ответственность за неуплату не накладывается, если просрочка стала следствием чрезвычайных обстоятельств, а не ошибкой самого клиента.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, в начале апреля. В этот период банкам запрещено начислять заемщикам неустойки, штрафы и пени, а также требовать досрочного исполнения обязательств.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать