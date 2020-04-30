Верховный суд объяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса

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Верховный суд РФ разъяснил, как платить по кредитам и займам в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Как сообщает News.ru, можно воспользоваться нормами закона № 106-ФЗ.

Согласно этому документу, выплаты по кредитам можно приостановить на полгода, то есть до 30 сентября. Предусмотрено несколько условий. Кредит не должен превышать установленного законом порога, при этом доход заемщика должен снизиться на 30 процентов в сравнении со средним доходом за 2019 год.

Еще один важный показатель – отсутствие льготного периода по кредиту на момент обращения.

По действующим правилам ответственность за неуплату не накладывается, если просрочка стала следствием чрезвычайных обстоятельств, а не ошибкой самого клиента.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, в начале апреля. В этот период банкам запрещено начислять заемщикам неустойки, штрафы и пени, а также требовать досрочного исполнения обязательств.

